И первый дрон бывает комом. В столице Бурятии Улан-Удэ 2 апреля состоялся тестовый запуск первого в российской истории почтового дрона. Мероприятие долго и тщательно готовилось и даже несколько раз переносилось из-за плохой погоды.
"Почта России": первый дрон комом
"Почта России": первый дрон комом
На торжественный запуск приехал генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, а также первые лица Республики Бурятия.
Планировалось, что беспилотник доставит свой первый почтовый груз в одно из сел региона. Дрон решительно взмыл в небо, однако сразу после этого что-то пошло не так: аппарат резко изменил траекторию на полном ходу влетел в стену расположенного поблизости жилого дома.
По счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Ответственность за произошедшее "Почта России" возложила на компанию-производителя дрона. По одной из версий, аппарат отбросило порывом ветра, по другой - повлияли помехи от сетей Wi-Fi в зоне полета.
Ущерб от провального пуска оценен в 1,2 миллиона рублей.