Празднование Песаха в Израиле
В Израиле отмечают праздник Песах, который для страны является одним из самых значимых. Тысячи еврейских паломников собрались у Стены плача в Старом городе Иерусалима.
На праздник традиционного проводится крупнейшее иудейское богослужение "Биркат ха-коаним" (Благословение Коэнов). Паломники произносят слова молитв, которые когда-то звучали в Иерусалимском Храме.
Песах отмечается в честь исхода евреев из Египта в середине XIII века до н. э., освобождения от рабства и обретения родины.
Стена плача - часть древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. Для иудеев это наиболее почитаемая святыня вне самой Храмовой Горы.