Мокрый понедельник в Польше

Традиционно Пасхальный понедельник в Польше - "мокрый". В этот день принято обливать водой незамужних девушек. Раньше считалось, что именно так у последней, промокшей до нитки, больше всего шансов найти жениха. Сегодня традицию хранят ради потехи. В основном, "охотиться" на девушек - привилегия младшего поколения. Зачастую дети делают это с использованием современной техники - например, водяных пистолетов вместо ведер. Ежегодно пожарные городка Пжелевицы на севере Польши отмечают праздник по-особенному, устраивая водяную битву. В этом году водолазы из региона Мазур решили прыгнуть в честь "Мокрого понедельника" в ледяную воду с моста в Лучанский канал в городе Гижицко. Пасхальный понедельник в Польше – выходной день.