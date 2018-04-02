Южнокорейская поп-музыка в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу посетили в воскресенье концерт с участием южнокорейских артистов, в том числе 11 поп-музыкантов.
Это первая поездка южнокорейских артистов в КНДР с 2005 года. Выступление музыкантов из Южной Кореи с программой "Идет весна" прошло в Восточно-пхеньянском Большом театре, рассчитанном на 1,5 тысячи зрителей.
В концерте принимали участие певец Чо Ён Пхиль, группа Red Velvet и бывшая участница группы "Сонё сидэ" по имени Сохён. Концерт посетили также родная сестра северокорейского дилера Ким Ё Чжон и председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам.
Сеул и Пхеньян согласовали программу второго концерта южнокорейских артистов, который состоится в столице КНДР 3 апреля во Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна, вмещающем 12 тысяч зрителей.