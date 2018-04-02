Лягушонок Кермит, Мисс Пигги и другие снова вместе. На этот раз - чтобы рассказать о жизни и работе своих создателей.
"Маппет-шоу": за кулисами
"Маппет-шоу": за кулисами
Неожиданные истории, редкие кадры и секреты успешного сотрудничества: в новом документальном фильме Фрэнка Оза кукловоды юмористической программы "Маппет-шоу" делятся своим опытом.
"Мы бы хотели, чтобы зрители поняли, как работа может превратиться в увлекательное совместное творчество. С таким честным, справедливым лидером, как Джим Хенсон, это было действительно возможно. Мы могли работать по 24 часа в сутки ради наших поклонников. Никто не ворчал, потому что он не ворчал. В этом секрет нашего успеха: у нас был собственный внутренний двигатель", - говорит режиссер Фрэнк Оз.
Фанаты уже приняли документальный фильм очень тепло. Увидеть его можно только онлайн.