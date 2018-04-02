Императорская чета под сенью сакуры

Императорская чета Японии Акихито и Мичико прогулялась вблизи дворца в центре Токио, чтобы насладиться цветением сакуры. Они неспешно прошлись от парадных ворот Китаханебаши-мон до ворот Инуи-мон - это расстояние примерно в 200 метров. В этом году туристы могли наблюдать императора и императрицу в такой непринужденной обстановке впервые.

"Ханами" - любование цветущей вишней – одна из любимейших традиций японцев. Она же - одна из древнейших. Традиция зародилась при императорском дворе в Киото в период Хэйан (794-1185 годы).

Для самураев, сакура, чье цветение длится всего несколько дней, - символ стойкости и чистоты. По поверью, если цветочная пыльца упадет в сакэ, это принесет счастливчику силу и здоровье.