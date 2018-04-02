Церемония вуду: транс, кровь и барабаны

Жертвоприношения, музыка, грязь. В Порт-о-Пренсе 1 апреля - в католическую Пасху - прошла традиционная церемония вудуистов. Сотни верующих Гаити собрались, чтобы в ритме танца поклониться духам. Одетые в символический белый цвет, они купались в грязи до рассвета, а некоторые - даже впадали в транс под бой барабана. Кульминацией действа стало принесение в жертву быка - особо почитаемое богами подношение.

Культ вуду исповедуют на Гаити более 8 миллионов человек. Религия сформировалась в среде африканских рабов в результате смешения народных верований и элементов католицизма в колониальную эпоху. Впервые правительство признало вуду в 1960-х годах. Но в 2012-м национальный Сенат выступил с осуждением "кровавого" культа.