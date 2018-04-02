Турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов "Террористической организации фетхуллахистов", в том числе самого Фетхуллаха Гюлена, по обвинению в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. Как сообщают турецкие СМИ, по мнению следствия, именно Гюлен отдал приказ на убийство Карлова.
Гюлен обвинен в организации убийства Андрея Карлина
Гюлен обвинен в организации убийства Андрея Карлина
Турецкий проповедник Фетхуллаха Гюлена, проживающий с 1999 г. в США, обвиняется в Турции в организации попытки военного переворота в июле 2016 г. Сам он отвергает все выдвинутые против него обвинения.
Андрей Карлов был убит в спину 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки, посвящённой России. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, был застрелен на месте преступления.