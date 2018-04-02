Марш мира во Франкфурте
Тысячи немцев вышли на пасхальные марши мира 31 марта в разных городах ФРГ. Одна из демонстраций состоялась во Франкфурте. Среди прочего, манифестанты выступили против военных конфликтов и развертывания новой Холодной войны. Они призвали к разоружению, в том числе - к отказу от экспорта немецкого оружия. По мнению митингующих, деньги немецких налогоплательщиков не должны идти на участие в войнах, а, в первую очередь, на социальные нужды. Особой критике подверглись действия Анкары в сирийском Африне.
История "пасхальных маршей" уходит своими корнями в 1960-е годы, когда тысячи британцев начали выходить на акции протестов против испытаний ядерного оружия.