Митинг за прямые выборы главы Екатеринбурга

Сторонники прямых выборов мэра Екатеринбурга и нынешнего главы города Евгения Ройзмана провели митинг на Площади обороны. Если в администрации города на акции насчитали 1700 человек, то организаторы говорят о нескольких тысячах участников.

Повод для протеста - предложение губернатора Евгения Куйвашева избирать главу города не прямым голосованием, а в городской думе, из кандидатур, отобранных конкурсной комиссией. Кандидаты на должность главы города должны отбираться только из числа людей с опытом муниципальной службы. Половина членов конкурсной комиссии назначается городской думой, а другая половина - губернатором Свердловской области. По мысли авторов законопроекта, такой порядок гарантирует избрание на должность компетентного профессионала.

Противники законопроекта указывают на то, что он нарушает городское самоуправление, обеспечивая вмешательство региональной администрации в выборы главы города. Некоторые оппозиционеры, в том числе сам Евгений Ройзман, утверждают, что такой мэр буден фактически назначен, а не выбран.

Евгений Ройзман: "Так поступить с Екатеринбургом? Приехал какой-то приезжий человек без образования [губернатор Е.Куйвашев, уроженец Ханты-Мансийского АО, получил среднее медицинское образование] и решает, как здесь будет! Мы здесь родились и выросли. Мы отсюда не собираемся уезжать. Они приехали и уехали - нам здесь жить".

Изменение порядка избрания главы города поддерживают депутаты-единоросы, которым принадлежит абсолютное большинство мест в городской думе. Против него выступают оппозиционные партии, такие как КПРФ и "Справедливая Россия". Но поддержать Ройзмана на митинг пришли только антисистемные политики, такие как соратник Алексея Навального Леонид Волков и соратник Ксении Собчак по партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков.

Хотя у Евгения Ройзмана в Екатеринбурге довольно много сторонников, его противники из правящей партии называют его популистом вождистского типа и противником парламентской политики. Евгений Ройзман был избран главой Екатеринбурга в сентябре 2013 г., получив более 33% голосов избирателей. В то же время его партия "Гражданская платформа" на выборах в городскую думу заняла только третье место (13,3% голосов) и получила только 3 депутатских места (из 36).

По действующему уставу города, глава Екатеринбурга выполняет только представительские функции и председательствует в думе. Уже с 2010 г. исполнительная власть принадлежит утверждаемому думой главе администрации города, чья кандидатура выбирается конкурсной комиссией.