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Турция

Турция требует выдать Дюндара

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Турция требует выдать Дюндара

Турция требует выдать Дюндара
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Верховный суд Турции обратился в минюст страны с просьбой о выдаче «красного уведомления» для объявления в международный розыск Джана Дюндара. Бывший главный редактор оппозиционной газеты «Джумхуриет» обвиняется в связях с террористами, госизмене и шпионаже.

Суд также выдал ордер на его арест. Тем временем, информационное агентство Anadolu сообщает, что Турция направила в Бельгию запрос об экстрадиции журналиста, который в данный момент проживает в Германии. Сам Дюндар заявил, что не понимает, почему турецкие власти обратились не по адресу.

Уголовное преследование сотрудников «Джумхуриет» началось три года назад, после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, а также материал о поставках оружия турецкими спецслужбами исламистам.

Несколько месяцев Дюндар находился под арестом, но по решению Конституционного суда был освобожден и сумел скрыться за рубежом. Позже его даже номинировали на Нобелевскую премию мира.

Суд над «Джумхуриет» | Euronews