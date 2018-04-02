Турция требует выдать Дюндара

Верховный суд Турции обратился в минюст страны с просьбой о выдаче «красного уведомления» для объявления в международный розыск Джана Дюндара. Бывший главный редактор оппозиционной газеты «Джумхуриет» обвиняется в связях с террористами, госизмене и шпионаже.

Суд также выдал ордер на его арест. Тем временем, информационное агентство Anadolu сообщает, что Турция направила в Бельгию запрос об экстрадиции журналиста, который в данный момент проживает в Германии. Сам Дюндар заявил, что не понимает, почему турецкие власти обратились не по адресу.

Уголовное преследование сотрудников «Джумхуриет» началось три года назад, после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, а также материал о поставках оружия турецкими спецслужбами исламистам.