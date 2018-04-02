Карлос Альварадо Кесада - новый президент Коста-Рики

Новым президентом Коста-Рики избран Карлос Альварадо Кесада от правящей в партии "Гражданское действие". В своей предвыборной программе Альварадо особое внимание уделял сфере образования. Он также обещал провести реформу налогообложения, увеличить количество рабочих мест, сократить число граждан, проживающих в условиях крайней бедности. Карлос Альварадо отстаивает право представителей ЛГБТ-сообщества на смену имени и пола и на заключение однополых браков, для чего планирует разработать и предложить к принятию соответствующие законы. Политик одержал победу в ходе второго тура выборов, получив более 60% голосов избирателей. Избранный глава государства приступит к своим обязанностям в начале мая на срок в четыре года.