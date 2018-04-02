В Австрии суд оправдал беженцев, подозреваемых в изнасиловании 15-летней девочки. Мигранты из Афганистана и Сомали были освобождены из-под ареста прямо в здании суда ввиду отсутствия доказательств преступления.
Изнасилование: беженцы оправданы
Изнасилование: беженцы оправданы
По словам подростка, в прошлом апреле двое мужчин напали на нее недалеко от железнодорожной станции города Тульн в 25 км к северо-западу от Вены. В то же время, беженцы утверждают, что та сама была не против. Возраст согласия в Австрии наступает в 14 лет.
Решение суда уже вызвало возмущение общественности. В частности - федерального министра спорта и вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. В своем Твиттере придерживающийся правых взглядов политик назвал вердикт невыносимым и скандальным.
Это не конец - заявляет сторона обвинения. Прокуратура намерена подать апелляцию.