Огаста: Гарсия идет в бой

Прошлогодний победитель турнира в Огасте Серхио Гарсия готовится защитить свой титул. В своей карьере испанец выиграл только один мейджор, но это не помешало ему в 2017 стать гольфистом года в Европейском туре. В рейтинге PGA Tour Гарсия занимает сейчас девятую строчку и в Огасте в число явных фаворитов не входит.