Прошлогодний победитель турнира в Огасте Серхио Гарсия готовится защитить свой титул. В своей карьере испанец выиграл только один мейджор, но это не помешало ему в 2017 стать гольфистом года в Европейском туре. В рейтинге PGA Tour Гарсия занимает сейчас девятую строчку и в Огасте в число явных фаворитов не входит.
Огаста: Гарсия идет в бой
Огаста: Гарсия идет в бой
За всю историю этого турнира лишь трем гольфистам удавалось одержать победу два года подряд. Последний из них – Тайгер Вудс. Зеленый пиджак победителя он надевал в 2001 и в 2002 годах. В этом сезоне американец, который только возвращается в строй после операции на спине, вновь попытается завоевать титул.
За победу в Огасте поборются также Дастин Джонсон, который сейчас занимает первую строчку в рейтингеr, идущий следом за ним Джастин Томас и замыкающий тройку лидеров Джон Рам.