Папа римский Франциск возглавил в Ватикане праздничное пасхальное богослужение. Мессу посетили более десяти тысяч верующих.
Папа римский крестил мигранта-героя
Папа римский крестил мигранта-героя
Также понтифик лично провёл обряд крещения нескольких человек, включая нигерийского бездомного мигранта, который стал в Италии героем, голыми руками обезвредив вооружённого грабителя.
В связи с повышенной угрозой терактов в Риме и Ватикане ещё в начале недели были введены повышенные меры безопасности. Спокойствие католической Пасхи обеспечивают около десяти тысяч полицейских.