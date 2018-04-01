Папа Римский Франциск в праздник католической Пасхи обратился к верующим с традиционным посланием и благословением "Граду и Миру". В полдень понтифик вышел на балкон собора Святого Петра в Ватикане и объявил благую весть о воскресении Христа десяткам тысяч верующих, собравшихся на площади. В своем послании он коснулся также темы войны.
"Граду и миру" о мире
"Граду и миру" о мире
"Сегодня мы молимся о плодах мира для всей земли, начиная с возлюбленной и измученной Сирии, население которой истощено войной, и конца ее не видно. В этот день Пасхи свет Христа да озарит сознание всех политических и военных лидеров, чтобы, наконец, прекратилась продолжающаяся бойня", - сказал понтифик.
Вспомнил понтифик и о других странах, переживающих трудные времена, - Южный Судан, Венесуэлу и Украину, пожелав скорейшего разрешения кризисов.