Первая победа голландского спортсмена в гонке "Тур Фландрии" более чем за 30 лет. Ники Терпстра из команды Quick Step провел в пути 6 часов и 21 минуту. Серьезным соперником для него стал итальянец Винченцо Нибали, который несколько недель назад выиграл гонку "Милан-Сан-Ремо". Обойти его Терпстра смог за несколько десятков километров до финиша. Позже голландец догнал и тройку лидеров.
Терпстра оставил всех позади
Терпстра оставил всех позади
Кроме Терпстры на подиум поднялись датчанин Мадс Педерсен из команды Trek Segafredo, ставший серебряным призером, и победитель прошлого года бельгиец Филипп Жильбер из Quick Step.
Несколько лет назад Терпстра выиграл гонку "Париж – Рубе", которая вместе с "Туром Фландрии" входит в пятерку самых престижных однодневных гонок.