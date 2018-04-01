Терпстра оставил всех позади

Первая победа голландского спортсмена в гонке "Тур Фландрии" более чем за 30 лет. Ники Терпстра из команды Quick Step провел в пути 6 часов и 21 минуту. Серьезным соперником для него стал итальянец Винченцо Нибали, который несколько недель назад выиграл гонку "Милан-Сан-Ремо". Обойти его Терпстра смог за несколько десятков километров до финиша. Позже голландец догнал и тройку лидеров.