Сирия: соглашение о выводе раненых

Представители группировок, контролирующих город Дума под Дамаском, договорились о выводе своих раненых в обмен на продление режима прекращения огня. Об этом сообщают арабоязычные источники. Согласно этим данным, боевики достигли соглашения с российским Центром по примирению; раненые будут вывезены в зону деэскалации в районе Идлиба.
Ранее российские военные сообщали о достигнутой договорённости о согласии боевиков «Джейш аль-Ислам» покинуть Думу. Однако позже представители группировки это опровергли.
В воскресенье в сирийской армии заявили, что взяли под контроль все населённые пункты Восточной Гуты в провинции Дамаск. Противостояние вокруг Думы, расположенной северо-восточнее, продолжается.