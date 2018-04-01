«Нет мусорному геноциду!», «Чистый воздух бесценен!»... Воскресный митинг в Волоколамске с требованием закрыть свалку «Ядрово» собрал по разным данным от 3 до 6 тысяч возмущенных горожан.
Волоколамский бунт против мусора
Волоколамский бунт против мусора
Недовольство опасным соседством с полигоном бытовых отходов усилилось в конце марта, когда из-за выброса сероводорода со свалки отравились несколько десятков детей. Многие школьники обратились за медицинской помощью из-за тошноты, обмороков и других симптомов.
«Многих дома просто вырвало, у некоторых пошла носом кровь. Кто-то просто не пошел обследоваться», - рассказывает этот участник акции протеста.
Местные власти утверждают: экологическая ситуация в Волоколамске угрозы для здоровья не представляет. Режим ЧП не объявлялся. Однако жители Волоколамска думают иначе.
«Нам установили в городе четыре лаборатории. Они всегда показывают, что все великолепно, что у нас никакого превышения нет. А мы все задыхаемся!» - говорит эта участница митинга.
Губернатор Московской области взял ситуацию с «Ядрово» под личный контроль и распорядился решить вопрос с неприятным запахом при помощи дегазации полигона до середины июня. Он заверил, что свалка перестанет источать токсичный газ. В пятницу своё недовольство накопившимися мусорными проблемами выразили также жители Коломны и Дмитрова.