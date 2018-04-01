Пучдемон боится высылки в Испанию

Немецкий политик Дитер Дем из партии "Левые" смог встретиться в воскресенье с бывшим главой Каталонии Карлесом Пучдемоном в тюрьме Ноймюнстера, где тот ожидает решения по вопросу о его экстрадиции в Испанию. По словам Дема, Пучдемон опасается за свою жизнь, если его отправят в Испанию.