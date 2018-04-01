Немецкий политик Дитер Дем из партии "Левые" смог встретиться в воскресенье с бывшим главой Каталонии Карлесом Пучдемоном в тюрьме Ноймюнстера, где тот ожидает решения по вопросу о его экстрадиции в Испанию. По словам Дема, Пучдемон опасается за свою жизнь, если его отправят в Испанию.
Пучдемон боится высылки в Испанию
Пучдемон боится высылки в Испанию
"Он обеспокоен тем, что если его отправят в испанскую тюрьму, его могут подвергнуть физическому насилию. Нет гарантии, что он не подвергнется там пыткам. И это его серьезно беспокоит", - сказал Дитер Дем.
Накануне Пучдемон впервые после ареста в Германии опубликовал на своей странице в Twitter обращение ко "всему миру", в котором заявил, что не собирается сдаваться и не отступится от своих идей.
В воскресенье сторонники независимости Каталонии устроили в Берлине акцию в поддержку Карлеса Пучдемона, который был задержан немецкой полицией неделю назад на основании европейского ордера на арест. Протестующие требовали освободить бывшего главу каталонского правительства. Участники шествия несли плакаты с надписями "Свободу Пучдемону и каталонским политзаключенным" и "Испания - это не демократия".