Новый год по-ассирийски
Жители Мосула запустили в небо более тысячи китайских фонариков в честь Нового года по ассирийскому лунному календарю. Согласно этому летосчислению, наступил 6768 год.
Потомки древних ассирийцев, использующие этот календарь, жили в основном в Ираке и Сирии; но в последние годы из-за непрекращающихся конфликтов многие уехали в другие ближневосточные страны или в Европу. В частности, большинство ассирийцев Мосула бежали из города, когда он был захвачен боевиками группировки «Исламское государство».