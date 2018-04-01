Лейбористы теряют финансирование из-за обвинений в антисемитизме

На фоне обвинений в антисемитизме британская Лейбористская партия теряет финансирование. Миллионер Дэвид Гаррард, которого называют одним из её крупнейших доноров, заявил в интервью газете The Observer, что не будет помогать социал-демократам. «Больше не существует партии, которая старалась быть принципиальной и порядочной», — приводит издание слова Геррарда. Он обвиняет лидера лейбористов Джереми Корбина в неспособности избавиться от однопартийцев, которые продвигали антисионистские теории заговора.

Ранее в британской прессе появилась серия публикаций о влиятельных лейбористах, которые распространяли в интернете призывы к насилию и антисемитские комментарии. В конце марта Джереми Корбин принёс извинения за то, что он назвал «очагами антисемитизма» в партии. После публикаций о его активности в сети лидер лейбористов, как пишет The Daily Mirror, удалил свой аккаунт в «Фейсбуке».