Не просто любовник: в Венеции открылся музей Казановы

В Венеции открылся первый музей Казановы. Место выбрано не случайно. «В одном из домов на этой улице родился Джакомо Казанова», — написано на мемориальной табличке на венецианской улочке Малипьеро.

В мире, который содрогается от сексуальных скандалов и борется с домогательствами, создатели музея поставили перед собой задачу вырваться из мифа о герое-любовнике, разбившем более 120 женских сердец. Экспозиция должна представить посетителям другого Казанову, — объясняет директор музея Андреа Косентино:

«Нам надо остановиться и переосмыслить его роль. За рубежом люди часто узнают о нём в школе. Здесь в Италии с этим сложнее. Его образ каком-то смысле заперт в стереотипах, ограничен представлениями о нем как о великом любовнике. Но в нём было больше. Он великий учёный, выдающийся человек с особыми дарованиями. Это надо объяснять людям и это одна из задач музея. Мы хотим, чтобы эта личность была раскрыта в полной мере».

Открытие музея в нескольких минутах ходьбы от Гранд-канала приурочили к 220 годовщине со дня смерти легендарного венецианца. Человек, которого за слухи о порочных связях хотели убить многие соотечественники, скончался в возрасте семидесяти трёх лет. Согласно преданию, последними его словами стало заявление: «Я жил как философ и умираю христианином».