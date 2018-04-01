Ким Чен Ыну понравился K-Pop

В Пхеньяне торжественно встретили первые за долгое время гастроли южнокорейских артистов. Лидер КНДР Ким Чен Ын пришёл на концерт со своей женой в сопровождении членов правительства. Представители делегации Сеула говорят, что он не скрывал интереса к выступлениям, которые в итоге сорвали овации в зале на полторы тысячи мест. Южнокорейские издание пишут о Ким Чен Ыне, как о большом поклоннике стиля K-Pop.