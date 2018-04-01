В Пхеньяне торжественно встретили первые за долгое время гастроли южнокорейских артистов. Лидер КНДР Ким Чен Ын пришёл на концерт со своей женой в сопровождении членов правительства. Представители делегации Сеула говорят, что он не скрывал интереса к выступлениям, которые в итоге сорвали овации в зале на полторы тысячи мест. Южнокорейские издание пишут о Ким Чен Ыне, как о большом поклоннике стиля K-Pop.
Ким Чен Ыну понравился K-Pop
Ким Чен Ыну понравился K-Pop
Музыкальные гастроли стали одним из пунктов программы налаживания связей между Севером и Югом. Стороны пытаются сблизиться, несмотря на кризис, связанный с последними ядерными и баллистическими испытаниями.
В рамках культурного обмена в КНДР выступили южнокорейские тхэквондисты. Готовится большое совместное выступление артистов обеих стран. В политическом плане важным событием обещает стать саммит в демилитаризованной зоне с участием Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина.