"Знак жизни" Жозе Родригеша Душ Сантуша

«Как правило, истории, которые я рассказываю, – вымышленные, но не на придуманные, а на реально существующие темы. На самом деле, сам сюжет – есть сигнал из космоса, знак, который посылает жизнь.

«Формула Бога», «Последняя тайна», «Кодекс 632»,... из-под его пера вышли 18 романов, переведённых на 20 языков мира. На очереди еще одна книга. В интервью телеканалу Euronews известный португальский писатель и журналист Жозе Родригеш Душ Сантуш рассказывает о новом романе «Знак жизни».

Европейское космическое агентство и НАСА задумали миссию, цель которой - встреча с космическим кораблем в межгалактическом пространстве. Туда отправляется наш герой. Это придуманный сюжет. Но не вымышленной является сама жизнь. А что же такое жизнь? Совокупность случайных событий или неизбежный результат действия законов природы?», - задаётся вопросом автор.

Журналист с почти сорокалетним стажем, Жозе Родригеш душ Сантуш уверен: информация сегодня играет огромную роль в разрешении конфликтов.

«Сегодня мы наблюдаем настоящую информационную революцию, которая оказывает огромное влияние на ход конфликта. К примеру, за неделю боёв Первой мировой войны могли погибнуть полмиллиона солдат. Сегодня это попросту невозможно. Давайте вспомним конфликт в Каталонии. В день референдума мадридские полицейские силой сдерживали людей, желающих проголосовать. И фотографии с мобильных телефонов распространялись по всем каналам, их показывали в том числе на Euronews. И кто-то сказал: людей перестают колотить, потому что все это видят. То есть воздействие информации очень велико: она ограничивает применение насилия. Потому что объемы информации растут. И всё это - даже несмотря на множество возникающих угроз (достаточно вспомнить то, что происходило вокруг «брексита»: теперь мы знаем о серьёзных манипуляциях, которые имели место; то же самое можно сказать и про Трампе, и про Обаму)», - заключил писатель.