Турция и Израиль обменялись взаимными обвинениями и оскорблениями после кровопролитного противостояния на границе сектора Газа.
Турция и Израиль вновь на грани разрыва
Турция и Израиль вновь на грани разрыва
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган осудил израильские власти за использование оружия против палестинцев. Он охарактеризовал действия Армии обороны Израиля как бесчеловечное нападение, а затем назвал израильтян террористами:
«Мы имеем дело с террористами, но террористы - не ваша проблема. Потому что вы сами являетесь террористическим государством. И всем очевидно, что вы, как террористическое государство, делали в Газе и в Иерусалиме».
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху выступил со встречными обвинениями. Он напомнил, что Анкаре ставили в вину большие потери среди мирного населения во время операций турецкой армии.
В ходе противостояния у границы между сектором Газа и Палестиной погибли не менее 16 человек. Израильская армия настаивает, что стреляли лишь в тех, кто атаковал военных и пытался устроить теракты. Евросоюз призывал провести независимое расследование пятничных событий, однако правительство Израиля ответило категорическим отказом.