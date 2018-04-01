Турция и Израиль вновь на грани разрыва

Турция и Израиль обменялись взаимными обвинениями и оскорблениями после кровопролитного противостояния на границе сектора Газа.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган осудил израильские власти за использование оружия против палестинцев. Он охарактеризовал действия Армии обороны Израиля как бесчеловечное нападение, а затем назвал израильтян террористами:

«Мы имеем дело с террористами, но террористы - не ваша проблема. Потому что вы сами являетесь террористическим государством. И всем очевидно, что вы, как террористическое государство, делали в Газе и в Иерусалиме».

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху выступил со встречными обвинениями. Он напомнил, что Анкаре ставили в вину большие потери среди мирного населения во время операций турецкой армии.

Самой этичной армии мира не пристало выслушивать нотации от тех, кто годами без разбору бомбил гражданское население. Вероятно, так в Анкаре отмечают день дурака

Эрдогану стоит сверить часы. Те, кто оккупирует Северный Кипр, вторгается в земли Курдов и убивает мирных жителей Африна, не имеют права судить нас с позиций морали и этики.

В ходе противостояния у границы между сектором Газа и Палестиной погибли не менее 16 человек. Израильская армия настаивает, что стреляли лишь в тех, кто атаковал военных и пытался устроить теракты. Евросоюз призывал провести независимое расследование пятничных событий, однако правительство Израиля ответило категорическим отказом.