Звезда «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович впервые сыграл за клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» и принёс своей новой команде победу в дерби регулярного чемпионата американской Главной футбольной лиги MLS.
Ибрагимович дебютировал в США с победы
Ибрагимович дебютировал в США с победы
Большую часть игры Ибрагимович провёл на скамейке запасных и вышел на поле лишь на 71-минуте, заменив полузащитника Себастьяна Ллетджета. К этому времени «Гэлакси» проигрывала у себя дома одно очко. Всего через несколько минут после появления на поле швед успешно атаковал ворота «Лос-Анджелеса», пробив мяч с 35 метров. Счёт сравнялся и оставался без изменения до самого конца основного времени. На первой добавленной минуте Ибрагимович оформил дубль. 4:3 — таков итог встречи.
Для Ибрагимовича этот матч ещё и первый после длительного перерыва: он пропустил большую часть сезона из-за травмы, которую футболист получил ещё в составе «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы.