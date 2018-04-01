В Алтайском крае продолжается ликвидация последствий рекордного паводка.
Паводок на Алтае
Паводок на Алтае
Талыми водами подтоплены около 500 домов в по меньшей мере 40 населённых пунктах. В регионе уже пятый день действует режим ЧС. Из опасных участков эвакуированы свыше тысячи жителей.
В зону, затронутую стихией, продолжают прибывать работники МЧС, спасатели, специалисты из разных регионов страны. Ситуация может осложниться: почти по всему краю не прекращаясь, идёт дождь с мокрым снегом. В то время как одни освобождаются от паводка, под угрозой затопления оказываются другие населённые пункты, - расположенные ниже по течению рек.