Акция в защиту Пучдемона в Берлине

Cторонники независимости Каталонии провели в воскресенье в Берлине акцию в поддержку Карлеса Пучдемона, который был задержан немецкой полицией неделю назад. Основанием послужил европейский ордер на арест борца за независимость региона. Протестующие требовали освободить бывшего главу каталонского правительства. Участники шествия несли плакаты с надписями "Свободу Пучдемону и каталонским политзаключенным" и "Испания - это не демократия". По данным немецких политиков левого толка, Пучдемон опасается экстрадиции в Испанию, так как, по его словам, на родине его могут ожидать тюремное заключение и пытки.