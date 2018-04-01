Всеобщая трёхмесячная забастовка работников железнодорожного транспорта стартует во Франции в понедельник вечером. Ожидается, что в ней примут участие до 80% машинистов Национальной компании железных дорог SNCF. К стачке присоединятся контролеры, обслуживающий персонал и работники офисов компании.
Вагончик не тронется
Вагончик не тронется
Министр транспорта Франции Элизабет Борн осудила действия профсоюзов, по инициативе которых проводится забастовка, назвав их поведение «недопустимым».
Бастовать намерены по два из пяти рабочих дней недели вплоть до 28 июня. Уже во вторник будут отменены до 88% скоростных поездов TGV и порядка 70% региональных электропоездов TER.
Нынешняя стачка станет самой крупной с 1995 года. Но даже тогда железнодорожное сообщение было прервано меньше чем на месяц.
Сегодня работники сектора протестуют против планируемых реформ, которые, в частности, могут лишить их льгот, а также сделать возможной приватизацию госкомпании SNCF.