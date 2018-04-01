Итальянский МИД вызвал «на ковёр» посла Франции — с требованием разъяснить действия французских полицейских на итальянской территории. Сообщается, что в пятницу правоохранители буквально ворвались в центр по приёму мигрантов на железнодорожной станции в приграничном альпийском городке Бардонеккья. Там французы потребовали от нигерийского нелегала сдать анализ мочи на наркотики.
«Французские слоны в итальянской лавке»
«Французские слоны в итальянской лавке»
Франческо Авато, мэр Бардонеккьи:
«Я разочарован — они не имеют права действовать как слоны в посудной лавке, причём это не их лавка. Никто не мешаем им работать, можно всё это было сделать во Франции, но не в таком месте, где требуется аккуратность и деликатность».
В последние месяцы в горах в районе Бардонеккьи образовался новый перевалочный маршрут нелегальных мигрантов.
В Париже заявляют, что имеют право проводить подобные проверки на приграничной территории в соответствии с двусторонним договором.