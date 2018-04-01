Как отметили Пасху королевские семьи Европы

Королевские семьи Европы торжественно отметили католическую Пасху. Традиционно это один из главных праздников для монарших династий.

В Великобритании королева Елизавета присутствовала праздничную мессу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Её встречали члены семьи, прежде всего принцесса Анна и принц Эндрю. Принц Уильям пришёл с беременной женой Катериной, они не стали брать с собой детей. 96-летнего принца Филиппа, который в прошлом году был вынужден отказаться от исполнения обязанностей консорта, на мессе не видели.

Испанская королевская семья провела Пасху на Майорке. Это также соответствует давней традиции. Король Филипп, королева Летисия и их дочери приехали на мессу в собор Пальмы в сопровождении отрекшегося от престола короля Хуана Карлоса. Посмотреть на королевскую семью пришли тысячи людей. В соответствии с обычаем, король и королева вышли поприветствовать толпу после богослужения.