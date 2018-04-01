Христиане Ближнего Востока отмечают Пасху

Христиане-католики в странах Ближнего Востока отметили Пасху. В Иерусалиме главная месса прошла в храме гроба Господня. Возглавил процессию и службу архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, апостольский администратор Иерусалима.

В Сирии и Ираке христиане, собравшиеся на пасхальное богослужение, молились за мир. Христиане в пригороде Дамаска осуждали терроризм и экстремизм, а также выражали надежду на единство страны. С особым чувством они смотрели выступление папы римского Франциска, который в своем пасхальном послании "Граду и миру" вспомнил о Сирии и призвал к миру и милосердию.

Иракским христианам есть, чем и городиться в этот день: они пытаются отстроить город Тельскоф недалеко от Мосула, не так давно освобожденный от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Здесь нашли приют христиане и из других регионов страны.