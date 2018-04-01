Китайская космическая станция "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты и 2 апреля войдет в атмосферу Земли. Об этом сообщила Китайская программа пилотируемых космических полетов.
"Тяньгун-1" возвращается из космоса
"Тяньгун-1" возвращается из космоса
По подсчетам Европейского космического агентства (ЕКА), "Тяньгун-1" начнет разрушаться на высоте в сто пятьдесят километров. Большая ее часть сгорит под воздействием крайне высоких температур, вызванных вхождением на высокой скорости в атмосферу. Однако, по мнению некоторых экспертов, не исключено, что отдельные элементы станции выдержат нагрузку и упадут на Землю.
Падение несгоревших обломков может происходить на площади в несколько сотен квадратных километров. Предсказание времени и места падения неуправляемого спутника — сложная математическая задача. Трудность в том, что ее решение зависит от целого ряда параметров. Наклонение орбиты станции — 42,7 градуса.
"Тяньгун-1" массой в 8,5 тонн и длиной 12 метров была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. Ее миссия завершилась в марте 2016-го.