Пасхальные празднования во французском Нёвиль-сюр-Сон (недалеко от Лиона) завершились трагедией.
Смертельный аттракцион
Смертельный аттракцион
В субботу на карусели, установленной в передвижном парке аттракционов, произошла авария. Вращаясь на полной скорости, карусель внезапно рухнула. Одна из кабин с находящимися в ней людьми оторвалась от несущей конструкции и отлетела на несколько метров. От полученных травм скончался 40-летний мужчина.
Госпитализирован 8-летний ребенок. По сообщениям врачей, его жизни ничто не угрожает. Чтобы выйти из состояния шока, одному взрослому и 11 детям потребовалась помощь психологов.
Вот, что рассказывает очевидец. «Мы услышали грохот, будто металлические части упали, отцепившись от манежа. Когда мы прибыли на место, платформа уже лежала на земле», - говорит этот молодой человек.
Показания многочисленных свидетелей пока не дали ответ на вопрос о причинах поломки. Полиция изучает технические документы аттракциона. Оператор карусели был помещён под стражу, заявили в местной прокуратуре, добавив, что расследование будет «быстрым и прозрачным».