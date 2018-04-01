The Sun: Скрипалей отравили гречкой

Бывший полковник ГРУ и двойной агент мог лишиться жизни из-за ностальгии по родине и по российским продуктам. Яд для него был привезён в пачке обыкновенной гречки, — как пишет британская The Sun со ссылкой на источники, к этой версии склоняются следователи, которые занимаются делом об отравлении в Солсбери.
По данным полиции, которые приводит таблоид, смертельно опасную кашу из России привезла знакомая дочери бывшего полковника. Юлия Скрипаль, якобы, сама собиралась купить на родине гречку, лавровый лист и специи, но не успела забежать в продуктовый перед вылетом. Тогда она попросила неназванную женщину привезти хотя бы крупу для завтрака. В одной из пачек находились частицы нервно-паралитического вещества "Новичок", — рассказал источник издания.
В публикации сказано, что Скотланд-Ярд уже допросил подозреваемую. Её называют сотрудницей крупной российской медицинской компании. Где она находится теперь и в каком статусе, не уточняется.
Юлия Скрипаль после отравления пришла в сознание и уже дала первые показания. Её отец остаётся в коме. Правительство Великобритании обвиняет Россию в причастности к покушению на убийство бывшего двойного агента с использованием химического оружия. Это дело уже обернулось международным демаршем с массовой высылкой российских дипломатов из стран-партнёров Соединённого Королевства.
Москва все обвинения категорически отвергает, требует предоставить доказательства, образцы отравляющего вещества, а также обеспечить встречу гражданки России Юлии Скрипаль с представителями российского посольства.