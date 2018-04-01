The Sun: Скрипалей отравили гречкой

Бывший полковник ГРУ и двойной агент мог лишиться жизни из-за ностальгии по родине и по российским продуктам. Яд для него был привезён в пачке обыкновенной гречки, — как пишет британская The Sun со ссылкой на источники, к этой версии склоняются следователи, которые занимаются делом об отравлении в Солсбери.

По данным полиции, которые приводит таблоид, смертельно опасную кашу из России привезла знакомая дочери бывшего полковника. Юлия Скрипаль, якобы, сама собиралась купить на родине гречку, лавровый лист и специи, но не успела забежать в продуктовый перед вылетом. Тогда она попросила неназванную женщину привезти хотя бы крупу для завтрака. В одной из пачек находились частицы нервно-паралитического вещества "Новичок", — рассказал источник издания.