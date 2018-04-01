Итальянская прокуратура завела дело против французских полицейских из-за рейда в приграничный город Бардонеккья. Их подозревают в превышении полномочий, нарушении неприкосновенности жилища и частной жизни. Могу добавиться и статья о незаконных следственных действиях, — сообщают в прокуратуре Турина.
В Италии заведено дело против французских полицейских
В Италии заведено дело против французских полицейских
В Рим с разъяснениями тем временем собирается министр по вопросам бюджета и государственной службы Франции Жеральд Дарманен. Он, правда, подчеркнул, что не намерен извиняться.
Это последствия появления на железнодорожной станции Бардонеккья пограничников. Они пытались попасть в офис некоммерческой организации, которая занимается помощью мигрантам. Полицейские требовали от выходца из Нигерии сдать мочу для анализа на наркотики.
Власти Бардонеккьи полагают, что французы не имели право проводить операции на итальянской земле. Мэр Франческо Авато сравнил полицейских со слонами в посудной лавке. МИД Италии потребовал объяснений от посла Франции.
В Париже, между тем, ссылаются на соглашения о пограничном контроле и настаивают, что французские полицейские могут собирать анализы у мигрантов в приграничных курортах.
Что касается города Бардонеккья, то его называют одним из ключевых перевалочных пунктов для нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть во Францию.