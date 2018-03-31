Немецкий теннисист с русскими корнями Александр Зверев пробился в финал турнира серии Masters в Майами. В полуфинале в субботу Зверев, посеянный под четвертым номером, обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (занимающего 16-ю строчку рейтинга) со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась полтора часа.
Александр Зверев пробился в финал турнира в Майами
Александр Зверев пробился в финал турнира в Майами
В воскресенье 1 апреля Зверев - победитель семи турниров Aссоциации теннисистов-профессионалов - сразится в финале с американцем Джоном Изнером. Накануне тот стал первым финалистом первенства в Майами, обыграв посеянного под пятым номером аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 6:1, 7:6 (7:2).
"Уверен, что встреча будет нелегкой, он сейчас на вершине спортивной формы, - заявил Зверев о воскресном матче. - В любом случае это будет потрясающе. Я с нетерпением жду поединка. Я очень рад, что попал в финал, тем более с Изнером, которого знаю с детства!"
Призовой фонд Masters в Майами - 8 миллионов долларов. Финал турнира пройдет 1 апреля. В прошлом году победителем стал швейцарец Роджер Федерер.