Католики Венесуэлы, празднующие Пасху, столкнулись с необычной проблемой: нехваткой гостий. Это маленькие пресные лепёшки для богослужений, аналог православных просфор.
На Пасху не хватает гостий
На Пасху не хватает гостий
В стране, которая не первый год живёт в условиях тяжелейшего кризиса, просто кончилась мука. Настоятели просят прихожан приносить муку с собой, поскольку церковные запасы исчерпаны полностью, в том числе на помощь нуждающимся. Но стремительно беднеющие венесуэльцы сами не могут особенно помочь своим приходам.
На выручку пришли соседи — верующие из приграничного колумбийского городка передали братьям по вере 250 тысяч гостий.