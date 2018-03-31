Последние сборы генконсульства США в Петербурге

Сотрудники американского посольства срочно вывозят вещи из здания дипмиссии в Петербурге. Генеральное консульство в Северной столице закрывается по требованию Москву. Это ответ на высылку 60 российских дипломатов из США: аналогичное количество работников американского представительства должны прекратить работу в России.

В минувшую пятницу российский МИД объявил о высылке ещё 59 дипломатов из 23 стран, которые приняли участие в международном демарше. Партнёры Великобритании представляли свои действия как ответ на использование химического оружия для отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, демарш называли реакцией в целом на агрессивную внешнюю политику президента Владимира Путина.

Москва обвинения в причастности к этому нападению на двойного агента категорически отвергает и требует предоставить доказательства. Демарши и иные меры Россия расценивает как провокацию. Российский посол в США сравнивал высылку дипломатов с пощёчиной.