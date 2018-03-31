Более 50 дипломатов и техсотрудников британских дипмиссий покинут Россию в ответ на решение Лондона выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом заявила в субботу Мария Захарова, официальный представитель МИДа.
Россия доведет число высланных британцев до 50
Россия доведет число высланных британцев до 50
Между тем, комментируя досмотр самолета "Аэрофлота", произведенный в пятницу сотрудниками пограничной службы и таможни в лондонском Хитроу, источники в британском правительстве заявили, что это не связано с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Замглавы МВД Великобритании назвал проверку "рутинной".
Как рассказал капитан воздушного судна Виталий Митрофанов, власти Великобритании без объяснения причин провели досмотр самолета, заставив членов экипажа покинуть его и изолировав командира в кабине пилотов. Посольство России направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить случившееся.
Накануне Москва приняла "зеркальные" меры в отношении дипломатов 23 государств, выславших в знак солидарности с Лондоном сотрудников российских дипмиссий.