В Германии прошла акция в поддержку Пучдемона

В Германии прошла акция протеста против ареста бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Несколько десятков человек собрались у тюрьмы Ноймюнстера, где политик ожидает решения по вопросу об экстрадиции в Испанию.

Участники акции повязали каталонские флаги на тюремные ворота и пытали передать Пучдемону посылки с пасхальными сладостями и бытовыми принадлежностями. Передачи администрация изолятора не приняла.

Суд Ноймюнстера постановил оставить Пучдемона под стражей 26 марта, в понедельник. Тогда на слушаниях было упомянуто, что вопрос об экстрадиции в Испанию может быть решён за несколько дней.

На родине бывшему главе Каталонии грозит уголовное дело о подготовке мятежа и о преступлениях против конституционного строя. Власти Королевства хотят наказать его за организацию референдума о независимости региона.

Парламент Каталонии настаивает на невиновности своего бывшего председателя. Палата выступила с заявлением в поддержку Пучдемона и его права вновь стать главой женералитета.