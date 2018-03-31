Папе Франциску "стыдно" за сегодняшний мир

"Стыд" за то, что в сегодняшнем мире, "раздираемом конфликтами и войнами", правит эгоизм - выразил папа римский Франциск на вечернем богослужении Великой пятницы. На Крестный ход со свечами в руках собрались перед римским Колизеем до 20 тысяч человек.