Срочная новость

Срочная новость

Ватикан

Папе Франциску "стыдно" за сегодняшний мир

Сейчас воспроизводится:

Папе Франциску "стыдно" за сегодняшний мир

Папе Франциску "стыдно" за сегодняшний мир
Размер текста Aa Aa

"Стыд" за то, что в сегодняшнем мире, "раздираемом конфликтами и войнами", правит эгоизм - выразил папа римский Франциск на вечернем богослужении Великой пятницы. На Крестный ход со свечами в руках собрались перед римским Колизеем до 20 тысяч человек.

В Великую пятницу верующие воспроизводят Крестный путь Христа и все его 14 стояний на Via Dolorosa (Дороге скорби). На этот раз в церемонии в Риме приняли участие представители католических общин Сирии и Ирака.

В проповеди понтифик выразил сожаление о том, что молодым поколениям достался в наследство мир, в котором дети, старики, больные и страждущие "вытеснены на обочину".

В Великую субботу католики пребывают в молитве перед гробом Господним, освящают пасхальную пищу, исповедаются. C появлением первой звезды начнется торжественное богослужение навечерия Пасхи.

Учитывая высокий риск терактов, власти Рима выведут в пасхальные дни на улицы до 10 тысяч полицейских и военных.