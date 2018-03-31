"Стыд" за то, что в сегодняшнем мире, "раздираемом конфликтами и войнами", правит эгоизм - выразил папа римский Франциск на вечернем богослужении Великой пятницы. На Крестный ход со свечами в руках собрались перед римским Колизеем до 20 тысяч человек.
Папе Франциску "стыдно" за сегодняшний мир
Папе Франциску "стыдно" за сегодняшний мир
В Великую пятницу верующие воспроизводят Крестный путь Христа и все его 14 стояний на Via Dolorosa (Дороге скорби). На этот раз в церемонии в Риме приняли участие представители католических общин Сирии и Ирака.
В проповеди понтифик выразил сожаление о том, что молодым поколениям достался в наследство мир, в котором дети, старики, больные и страждущие "вытеснены на обочину".
В Великую субботу католики пребывают в молитве перед гробом Господним, освящают пасхальную пищу, исповедаются. C появлением первой звезды начнется торжественное богослужение навечерия Пасхи.
Учитывая высокий риск терактов, власти Рима выведут в пасхальные дни на улицы до 10 тысяч полицейских и военных.