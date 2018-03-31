Свекру Пиппы Миддлтон, младшей сестры герцогини Кембриджской, в пятницу предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Как стало известно французским СМИ, в минувший вторник 74-летний миллионер Дэвид Мэттьюс был помещен в Париже под подписку о невыезде.
Свекр Пиппы Миддлтон обвинен в изнасиловании
Свекр Пиппы Миддлтон обвинен в изнасиловании
По данным столичного Подразделения по защите несовершеннолетних, преступление было совершено в период с 1998 по 1999 годы, предполагаемая жертва Мэттьюса находилась под его опекой. Полиции о нем стало известно в 2017 году.
Представитель Мэттьюса заявил Daily Telegraph, что тот категорически отрицает обвинения. Кенсингтонский дворец комментариев по этому делу пока не дал.