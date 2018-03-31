Малала приехала домой

Самая юная в истории лауреатка Нобелевской Премии мира Малала Юсуфзай впервые за шесть лет приехала домой. В пакистанский город Мингора её доставил военный вертолёт. Визит проходил под охраной военных. В целях безопасности о планах поездки заранее не сообщалось.

В 2012 году талибы совершили покушение на Малалу — 15-летнюю, но уже известную активистку. После этого правозащитница с родителями живут в Великобритании. Но в долине Сват у них осталось множество родственников и знакомых.

Выступила Юсуфзай и перед школьниками. Девочки из школы, в которой училась сама Малала, называют её защитницей своих прав и примером для подражания:

«Мы очень довольны, что Малала приехала в Пакистан, мы были рады поприветствовать её. Я тоже „Малала“, я поддерживаю её начинания».

Впрочем, далеко не все жители Мингоры довольны тем, что молодая девушка затмила заслуги тех, кто многие годы боролся с талибами в долине Сват:

«Это мы выступали против талибов, это мы с ними сражались, это наши дома были разрушены. Шестеро моих родственников были жестоко убиты. Но про нас никто не говорит. Расскажите мне хоть про один подвиг, который Малала совершила за эти семь-восемь лет — чего мы не совершили за 50? Может тогда я в неё и поверю».

В своё время сама Малала и её родители не исключали, что вернутся на родину. Однако ситуация в долине Сват остаётся напряжённой. Здесь действуют и талибы, и боевики движения «Исламское государство».