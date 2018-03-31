Власти Турции пошли на конфликт с правительством Косова из-за высылки на родину турок, подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота. Речь идёт о тайной экстрадиции пятерых учителей и одного врача. После того, как об их депортации стало известно широкой публике, премьер Косова Рамуш Харадинай со скандалом уволил главу МВД и руководителя разведки.
Экстрадиция поссорила Турцию с Косово
Экстрадиция поссорила Турцию с Косово
В Анкаре не скрывают раздражения. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган публично вступился за чиновников, которые помогли его правоохранителям: «Я огорчён. Я хочу спросить: «Эй, премьер Косова, чьи задания ты выполняешь?»»
В своём Твиттере глава косовского правительства пояснил, что воспользовался своим конституционным правом, как только узнал об экстрадиции. Он возмущён тем, что с ним не согласовали, цитата, «операцию по секретному задержанию и депортации турецких граждан».
Спикер косовского парламента Кадри Весели назвал экстрадицию ошибкой, которая не должна повториться в будущем.