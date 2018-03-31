Экстрадиция поссорила Турцию с Косово

Власти Турции пошли на конфликт с правительством Косова из-за высылки на родину турок, подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота. Речь идёт о тайной экстрадиции пятерых учителей и одного врача. После того, как об их депортации стало известно широкой публике, премьер Косова Рамуш Харадинай со скандалом уволил главу МВД и руководителя разведки.