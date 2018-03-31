Чудесное спасение

Около часа потребовалось спасателям города Шанло в центральном Китае, чтобы вызволить трёхлетнего мальчика из узкого проёма между стенами дома. Ребёнок провалился в щель во время игры: место было так мало, что он не мог встать. Как передаёт Reuters, ситуация была особенно опасной из-за кирпичей, которые грозили вывалиться из стены и упасть прямо на голову мальчику.

Прибыв на место событий, спасатели приняли решение проломить стену: достать ребёнка иными способами не представлялось возможным. Чтобы мальчик не пострадал, на него сбросили тряпки и ковры. Около получаса ушло на разбор кладки. Когда отверстие было достаточно большим, один из спасателей смог залезть внутрь и помочь ребёнку встать. Ещё через минут пятнадцать операция благополучно завершилась. Испуганного мальчика аккуратно достали из щели под аплодисменты зрителей.